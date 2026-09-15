Медведев призвал ускорить внедрение новых технологий в России

России необходимо максимально быстро внедрять новые технологические решения, поскольку промедление приводит к материальным потерям. Об этом заявил председатель «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев на заседании Совета партии по инновационному и технологическому развитию.

«Каждый лишний год между созданием того или иного решения и внедрением его в жизнь приводит к материальным потерям в деньгах, производительности, во времени, да иногда даже и здоровье», — подчеркнул Медведев.

По его словам, скорость технологического развития сегодня огромна, поэтому оперативность внедрения разработок становится одним из ключевых условий лидерства страны. Зампред Совбеза также призвал скоординировать работу всех уровней власти. Усиление технологического потенциала, отметил он, должно охватывать образование, госзаказ, пространственное развитие и нормативное регулирование.

Отдельное внимание Медведев уделил обратной связи между разработчиками и пользователями новых решений. По его словам, «Единая Россия» может выстроить необходимый канал коммуникации между ними.

Ранее Life.ru сообщал, что Медведев назвал технологическое лидерство одним из семи ключевых вызовов для России. Среди приоритетных направлений он выделял искусственный интеллект, беспилотные системы, биотехнологии и космос.

Ранее депутат Госдумы Александр Сидякин заявил, что критерии предоставления господдержки технологическим компаниям пора пересмотреть. По его словам, сейчас бизнес, создающий востребованные технологии и вкладывающийся в производство, может остаться без помощи только из-за формального несоответствия по выручке, что не отражает его реального вклада в экономику.