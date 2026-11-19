Россия, США и Китай играют ведущую роль в формировании новой архитектуры международной безопасности, тогда как европейские государства сами лишили себя возможности влиять на ключевые решения. Такую оценку прошедшему в Шэньчжэне трёхстороннему саммиту Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина дал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его мнению, встреча руководителей трёх держав подтвердила их определяющее значение для будущего мироустройства. При этом ответственность за отсутствие европейских лидеров среди участников важнейших международных переговоров Медведев возложил на самих политиков ЕС.

Российский политик считает, что европейские руководители собственными действиями вычеркнули себя из круга лиц, способных влиять на принятие решений. Таким образом, Медведев связал итоги саммита не только с укреплением диалога Москвы, Вашингтона и Пекина, но и с уменьшением роли Европы в обсуждении международной безопасности.

Первая трёхсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина состоялась 19 ноября на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Лидеры обсуждали вопросы глобальной безопасности и стратегической стабильности. Сам факт переговоров не означает, что стороны уже согласовали новую международную систему безопасности.

Европейские политики ещё до саммита опасались оказаться в стороне от обсуждения вопросов, затрагивающих их интересы. 18 ноября Life.ru рассказывал, что политолог Дмитрий Завирюхин предупредил о риске потери влияния ЕС на формирование новой системы безопасности. Эксперт связал стремление европейских столиц вернуться к переговорам с опасениями, что основные решения будут приниматься Москвой и Вашингтоном.