Медведев заявил, что ВС РФ комплектуются контрактниками активнее плана

Темпы комплектования Вооружённых сил России военнослужащими по контракту превышают запланированные показатели. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Темпы комплектования по контракту ровно в тех границах и даже выше этих границ, которые мы предполагали на начало сентября этого года», — сказал он.

Конкретное число заключённых с начала года контрактов Медведев в этом заявлении не назвал.

Ранее зампред Совбеза сообщал, что потребности российской армии в личном составе обеспечиваются за счёт контрактников и добровольцев. По этой причине, по его словам, необходимости в проведении новой мобилизации сейчас нет.