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Регион
Опубликовано 11 сентября, 15:53

Медведев заявил, что ВС РФ комплектуются контрактниками активнее плана

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Темпы комплектования Вооружённых сил России военнослужащими по контракту превышают запланированные показатели. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Темпы комплектования по контракту ровно в тех границах и даже выше этих границ, которые мы предполагали на начало сентября этого года», — сказал он.

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Конкретное число заключённых с начала года контрактов Медведев в этом заявлении не назвал.

Ранее зампред Совбеза сообщал, что потребности российской армии в личном составе обеспечиваются за счёт контрактников и добровольцев. По этой причине, по его словам, необходимости в проведении новой мобилизации сейчас нет.

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Марина Фещенко
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