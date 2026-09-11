Медведев заявил, что ВС РФ комплектуются контрактниками активнее плана
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Темпы комплектования Вооружённых сил России военнослужащими по контракту превышают запланированные показатели. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Темпы комплектования по контракту ровно в тех границах и даже выше этих границ, которые мы предполагали на начало сентября этого года», — сказал он.
Конкретное число заключённых с начала года контрактов Медведев в этом заявлении не назвал.
Ранее зампред Совбеза сообщал, что потребности российской армии в личном составе обеспечиваются за счёт контрактников и добровольцев. По этой причине, по его словам, необходимости в проведении новой мобилизации сейчас нет.
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