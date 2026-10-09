Медведи начали залегать в берлоги: Некоторые хищники будут бодрствовать до декабря

Медведи на севере России уже начали залегать в берлоги. В других регионах хищники будут уходить в зимнюю спячку в течение октября и ноября, рассказал ТАСС исполняющий обязанности президента Росохотрыболовсоюза Андрей Сицко.

Сроки залегания зависят прежде всего от региона. На севере медведи начинают уходить в берлоги в начале или середине октября, тогда как в других частях страны этот период может продолжаться до ноября и даже начала декабря.

На время подготовки к спячке влияет и состояние кормовой базы. Если животным удаётся найти достаточно пищи, сроки ухода в берлогу могут сдвигаться.

«Страна у нас большая — и медведи ложатся в берлоги в разные сроки», — отметил Сицко.

По словам специалиста, сезонная разница особенно заметна между северными и более южными территориями России. Поэтому одновременно все медведи страны в спячку не уходят.