Медведи начали залегать в берлоги: Некоторые хищники будут бодрствовать до декабря
Росохотрыболовсоюз: Медведи на севере России начали залегать в спячку
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Медведи на севере России уже начали залегать в берлоги. В других регионах хищники будут уходить в зимнюю спячку в течение октября и ноября, рассказал ТАСС исполняющий обязанности президента Росохотрыболовсоюза Андрей Сицко.
Сроки залегания зависят прежде всего от региона. На севере медведи начинают уходить в берлоги в начале или середине октября, тогда как в других частях страны этот период может продолжаться до ноября и даже начала декабря.
На время подготовки к спячке влияет и состояние кормовой базы. Если животным удаётся найти достаточно пищи, сроки ухода в берлогу могут сдвигаться.
«Страна у нас большая — и медведи ложатся в берлоги в разные сроки», — отметил Сицко.
По словам специалиста, сезонная разница особенно заметна между северными и более южными территориями России. Поэтому одновременно все медведи страны в спячку не уходят.
Осенью медведи в России традиционно начинают готовиться к зимовке, однако в этом году их активность привлекла особое внимание. Life.ru писал, что в октябре хищники ещё продолжают активно набирать вес перед уходом в берлоги, поэтому встречи с ними остаются особенно опасными. Сроки залегания зависят от региона и состояния кормовой базы. В сентябре Life.ru отмечал, что единой даты начала спячки нет: на неё влияют температура, снежный покров, количество доступной пищи, возраст и состояние конкретного животного.
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