Медведя, задравшего двух человек в Приангарье, ранили при попытке ликвидации

Медведя, который насмерть задрал двух человек в Киренском районе Иркутской области, ранили при попытке ликвидации. Хищнику удалось скрыться, его поиски продолжаются, сообщил губернатор Игорь Кобзев.

Трагедия произошла в районе села Красноярово. Трое местных жителей отправились в лес за ягодами, где столкнулись с медведем. Два человека погибли, третьему удалось спастись.

На место прибыли сотрудники полиции и районного отдела охраны животного мира. При попытке ликвидировать хищника его ранили, однако добить зверя не удалось. Сегодня специалисты продолжили поиски.

Это уже третья смертельная встреча с медведями в Иркутской области за последнее время. На прошлой неделе в том же Киренском районе хищник убил пенсионера, отправившегося в лес за грибами.

После серии нападений власти рекомендовали муниципалитетам, где участились выходы медведей к населённым пунктам, ввести режим повышенной готовности. Сейчас он действует в Слюдянке, Ангарске, Братске, Тайшетском и Киренском муниципальных округах, а также Нижнеудинском районе.

Жителей опасных районов планируют предупреждать по СМС с просьбой временно отказаться от походов в лес. В регионе также работают более 140 групп по регулированию численности медведей.

Напомним, в России участились сообщения о выходах медведей к людям. Некоторые встречи закончились нападениями и гибелью людей. Специалисты связывают рост числа таких инцидентов в том числе с сезонной активностью животных и доступностью пищи возле населённых пунктов. Жителей опасных районов призывают временно отказаться от походов в лес и не приближаться к хищникам.

Ранее сообщалось, что в Бурятии закрыли экотропы из-за медведей. За последние сутки в регионе зарегистрировали 27 случаев выхода хищников к людям.