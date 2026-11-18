Валерий Меладзе почти вдвое снизил стоимость выступлений на частных мероприятиях и теперь готов петь за 75 тысяч евро вместо прежних 130 тысяч. Более того, артист рассматривает возможность вести корпоративы на украинском языке, чтобы привлечь новых заказчиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, с конца лета певец живёт в районе Новой Риги под Москвой, однако возвращаться к корпоративам в России пока не торопится. Вместо этого его команда рассматривает предложения из нейтральных стран, прежде всего Казахстана. Там Меладзе готов выступать на одной сцене с Верой Брежневой и Светланой Лободой.

Для русско-украинской аудитории представители артиста предлагают отдельный формат: певец может не только исполнить свои хиты, но и провести мероприятие на украинском языке. Условия такого сотрудничества обсуждаются индивидуально.

При этом стоимость выступления, по информации Mash, сократилась сразу на 55 тысяч евро, или примерно на 42%. Однако требования к организации концертов остались прежними. В частности, Меладзе по-прежнему настаивает на VIP-входе, а вылетать к заказчикам планирует из Москвы.

В августе артист, как утверждает канал, уже выступал на частном мероприятии в Казахстане, куда прилетел из российской столицы. Сейчас его представители обсуждают новые заказы на конец декабря.

Ранее Life.ru рассказывал о возможном возвращении Меладзе на российскую сцену. По информации SHOT, певец вёл переговоры о выступлении на свадьбе на Алтае в марте 2027 года. Тогда стоимость его услуг оценивалась более чем в 15 миллионов рублей, а организаторам предстояло обеспечить перелёты бизнес-классом, пятизвёздочные отели и транспорт для команды из 13 человек. В бытовом райдере значились сливочное масло и варенье, зато алкоголь артист просил полностью исключить.

Кроме того, Life.ru писал о планах Меладзе выступить в новогоднюю ночь в Дубае. По данным SHOT, певец должен выйти на сцену пятизвёздочного отеля Mandarin Oriental Jumeira вместе с супругой Альбиной Джанабаевой и Никитой Пресняковым. Потенциальную выручку организаторов от продажи билетов оценивали примерно в 90 миллионов рублей, однако речь шла не о личном гонораре исполнителя.