В 2027 году в России должен появиться ИИ-помощник, который поможет гражданам разбираться в условиях кредитов, вкладов и страховок, а также оценивать связанные с ними риски. Об этом рассказал ТАСС заместитель председателя Банка России Михаил Мамута.

По его словам, финансовый рынок развивается настолько быстро, что россияне не всегда успевают разобраться в новых продуктах. Это повышает риск ошибок при выборе финансовых услуг.

«Наш ИИ-помощник должен появиться в 2027 году и как раз будет помогать понимать ключевые особенности и риски основных финансовых продуктов», — пояснил Мамута.

Сейчас разработка технологии находится на завершающем этапе. Искусственный интеллект будет анализировать договоры и формировать для клиентов понятные памятки, обращая внимание на особые условия, которые могут повлиять на итоговую стоимость или выгоду финансового продукта.

В тестировании технологии участвовали десять банков. На первом этапе помощника планируется использовать при оформлении вкладов, ипотеки, кредитных карт и полисов каско. Его хотят встроить непосредственно в приложения и сайты финансовых организаций.

Мамута также отметил, что россияне стали осознаннее относиться к своим финансам. Одним из примеров он назвал популярность самозапрета на кредиты.

Ещё в июне Life.ru сообщал, что самозапрет на кредиты установили около 30 миллионов россиян. Этот инструмент позволяет защититься от оформления займов мошенниками.