На теневых интернет-площадках за год втрое увеличилось число объявлений о продаже готовых ИИ-сервисов для мошенничества и кибератак. Об этом свидетельствуют данные RED Security, которые приводит газета «Известия».

Такие предложения уже занимают 34% среди объявлений, связанных с преступным использованием нейросетей. При этом злоумышленникам всё реже приходится самостоятельно разбираться в сложных технологиях: необходимые инструменты продаются в виде готовых решений.

«Готовые ИИ-сервисы позволяют не только автоматизировать подготовку атак, но и создавать убедительный контент, превращая кибермошенничество в конвейер», — объяснил руководитель направления Threat Intelligence RED Security SOC Григорий Поздеев.

По словам эксперта, с помощью подобных программ преступники могут копировать манеру общения знакомых, коллег и сотрудников организаций. Поддельные аудио- и видеосообщения делают такие схемы убедительнее, особенно когда аферисты выдают себя за родственников или представителей банков.

Около 40% исследованных предложений составляют так называемые тёмные нейросети. Речь идёт о моделях без привычных защитных ограничений и специализированных системах, предназначенных для противоправных действий.

Ещё примерно 40% приходится на отдельные инструменты для фишинга, кражи данных банковских карт, сбора информации и поиска уязвимостей в компьютерных системах.

Эксперт Ашот Оганесян связывает распространение подобных решений с развитием оборудования, способного запускать нейросети на обычных пользовательских устройствах. Дополнительным фактором стало появление всё большего числа моделей, из которых удалены защитные фильтры.

В результате преступники получают возможность быстрее готовить персонализированные сообщения, использовать похищенные сведения и одновременно атаковать множество потенциальных жертв.

Особую опасность представляет сочетание искусственного интеллекта с утечками персональных данных. Зная имя человека, его место работы или сведения о покупках, аферисты способны составить сообщение, которое будет выглядеть гораздо правдоподобнее обычной мошеннической рассылки.

Заместитель гендиректора фирмы по информационной безопасности Антон Дьяков считает необходимым активнее выявлять криминальные сервисы, блокировать их финансовую инфраструктуру и развивать технологии обнаружения мошенничества с помощью ИИ.

Важную роль играет и обмен информацией между банками, операторами связи и цифровыми платформами. Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артём Шейкин подчеркнул, что своевременное выявление фишинговых ресурсов помогает ограничить распространение опасных ссылок.

Пользователям эксперты рекомендуют включать двухфакторную аутентификацию и самостоятельно перезванивать близким или знакомым, если от их имени поступает неожиданная просьба срочно перевести деньги.

Ранее Life.ru рассказывал, как мошенники начали использовать нейросети для создания поддельных интернет-магазинов и рекламы перед ноябрьскими распродажами. Специалист по безопасности предупредил, что злоумышленники копируют оформление известных торговых площадок и используют дипфейки знаменитостей для привлечения покупателей.