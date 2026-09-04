Мемы и алгоритмы: Почему мода в политике побеждает содержание

Политические идеи сегодня живут не дольше, чем о них говорят в соцсетях. Их популярность зависит от коротких видео, мемов и алгоритмов, а не от глубины содержания, заявил в беседе с RuNews24.ru эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

По его словам, раньше идеология ассоциировалась с большими системами взглядов: либерализмом, социализмом или консерватизмом, и человек мог годами изучать определённую систему. Сейчас политическая идея может за несколько месяцев стать частью массового языка и так же быстро исчезнуть.

Причина кроется в среде потребления: люди получают идеи из постов, мемов и коротких видео, а не из книг или партийных программ. Моду на политические идеи сегодня диктуют не политики, а алгоритмы платформ. Им неважна глубина, они реагируют только на вовлечённость пользователя. Сложная идея проигрывает простой фразе, потому что её труднее упаковать в несколько секунд внимания.

В таких условиях содержание уступает упаковке: важнее становится образ политика или удачный мем, а не его предложения. Проблема не в том, что мода помогает идеям распространяться, а в том, что она часто становится заменой содержанию. Настоящая проверка идеи происходит не в соцсетях, а спустя время: если убеждённость исчезает вместе с хэштегом, значит, это была политическая мода, резюмировал специалист.

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