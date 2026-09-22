«Меня все хотят убить»: как Запад может поступить с Зеленским после позорного припадка
Профессор Шатилов: Зеленский может стать козлом отпущения Запада после припадка
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Запад может воспользоваться ситуацией вокруг Владимира Зеленского, чтобы оправдать собственное поражение и сделать его козлом отпущения. Такое мнение высказал Life.ru политолог, профессор Финансового университета Александр Шатилов, комментируя сообщения о припадке у политика после побега за границу бывшего генпрокурора Украины Руслана Кравченко.
У победы много отцов, а поражение всегда сирота. Когда Украина потерпит поражение, Запад от неё дистанцируется и постарается найти козла отпущения. В принципе, даже если в какой-то момент станет ясно, что Украина впадает в состояние коллапса, Запад может захотеть использовать эту карту для того, чтобы поменять Зеленского и пораньше выдвинуть на его место какую-то более серьёзную, менее запятнанную фигуру. Что касается его морально-психологического состояния, то оно, судя по всему, действительно является проблемным. Тут складывается целый ряд факторов.
По его словам, если станет ясно, что Украина впадает в состояние коллапса, Запад может захотеть поменять Зеленского и выдвинуть на его место более серьёзную, менее запятнанную фигуру.
Политолог отметил, что, с одной стороны, если взять профессиональную деятельность артиста, многие из них являются весьма трепетными и психологически сложными натурами, а тут к этому добавляется постоянный стресс и напряжение в течение долгого времени.
Плюс, по некоторым данным, потребление различного рода стимуляторов и наркотиков — всё это, не исключает он, создаёт определённую гремучую смесь, которая подрывает прежде всего психологическое здоровье Зеленского.
Он также заявил, что в определённой ситуации Запад может использовать эту карту, чтобы дискредитировать его в глазах украинской общественности или продемонстрировать его нетрудоспособность и недееспособность. На этом основании, по словам политолога, его могут подвинуть от власти или даже в пиковой ситуации списать на него различного рода военные преступления.
Запад может этой картой воспользоваться, если им это будет нужно, потому что в какой-то момент он перестанет быть нужным, такая карта Западу удобная. Это один из вариантов, а некоторые другие могут быть ещё более жёсткими. Я думаю, что эти сценарии, при которых Запад пустит его в расход, Зеленский тоже проигрывает в голове.
Напомним, Юлия Мендель утверждала, что на прошлой неделе Зеленскому потребовалась помощь после состояния, похожего на эпилептический припадок. По её словам, он был чрезвычайно разгневан и испуган бегством генпрокурора Кравченко и кричал, что все «хотят его убить». Мендель считает, что такое состояние вызывает сомнения в его способности управлять страной.
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