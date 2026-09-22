«Меня все хотят убить»: как Запад может поступить с Зеленским после позорного припадка

Запад может воспользоваться ситуацией вокруг Владимира Зеленского, чтобы оправдать собственное поражение и сделать его козлом отпущения. Такое мнение высказал Life.ru политолог, профессор Финансового университета Александр Шатилов, комментируя сообщения о припадке у политика после побега за границу бывшего генпрокурора Украины Руслана Кравченко.

У победы много отцов, а поражение всегда сирота. Когда Украина потерпит поражение, Запад от неё дистанцируется и постарается найти козла отпущения. В принципе, даже если в какой-то момент станет ясно, что Украина впадает в состояние коллапса, Запад может захотеть использовать эту карту для того, чтобы поменять Зеленского и пораньше выдвинуть на его место какую-то более серьёзную, менее запятнанную фигуру. Что касается его морально-психологического состояния, то оно, судя по всему, действительно является проблемным. Тут складывается целый ряд факторов. Александр Шатилов Политолог, профессор политологии Финансового университета

По его словам, если станет ясно, что Украина впадает в состояние коллапса, Запад может захотеть поменять Зеленского и выдвинуть на его место более серьёзную, менее запятнанную фигуру.

Политолог отметил, что, с одной стороны, если взять профессиональную деятельность артиста, многие из них являются весьма трепетными и психологически сложными натурами, а тут к этому добавляется постоянный стресс и напряжение в течение долгого времени.

Плюс, по некоторым данным, потребление различного рода стимуляторов и наркотиков — всё это, не исключает он, создаёт определённую гремучую смесь, которая подрывает прежде всего психологическое здоровье Зеленского.

Он также заявил, что в определённой ситуации Запад может использовать эту карту, чтобы дискредитировать его в глазах украинской общественности или продемонстрировать его нетрудоспособность и недееспособность. На этом основании, по словам политолога, его могут подвинуть от власти или даже в пиковой ситуации списать на него различного рода военные преступления.

Запад может этой картой воспользоваться, если им это будет нужно, потому что в какой-то момент он перестанет быть нужным, такая карта Западу удобная. Это один из вариантов, а некоторые другие могут быть ещё более жёсткими. Я думаю, что эти сценарии, при которых Запад пустит его в расход, Зеленский тоже проигрывает в голове. Александр Шатилов Политолог, профессор политологии Финансового университета