Даже вход на официальный сайт может обернуться передачей аккаунта мошенникам, предупредил киберэксперт Владислав Кокунцыков. По его словам, злоумышленники научились использовать привычные процедуры авторизации, убеждая владельцев учётных записей самостоятельно предоставлять им доступ.

«Кибермошенничество меняет сам принцип атаки: мошенники всё чаще не взламывают защиту, а заставляют легальные системы самостоятельно открывать им доступ», — рассказал собеседник РИАМО.

Поводом для обмана может стать предложение закончить настройку рабочего аккаунта, подтвердить устройство или добавить новый способ входа. Человека направляют на подлинную страницу сервиса и просят указать специальный код. Проверка безопасности проходит успешно, но пользователь при этом подтверждает сеанс, который запустил посторонний.

Если вы сами не начинали авторизацию, продолжать её по чужой просьбе нельзя. Особенно опасно вводить коды подключения устройств, полученные от других людей. При подозрении, что доступ уже перехватили, специалист посоветовал проверить подключённые устройства, активные сеансы и способы подтверждения входа.