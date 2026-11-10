«Меняется принцип атаки»: Мошенники крадут данные россиян без взлома аккаунтов
Эксперт Кокунцыков: Мошенники научились получать доступ к аккаунтам без взлома
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Даже вход на официальный сайт может обернуться передачей аккаунта мошенникам, предупредил киберэксперт Владислав Кокунцыков. По его словам, злоумышленники научились использовать привычные процедуры авторизации, убеждая владельцев учётных записей самостоятельно предоставлять им доступ.
«Кибермошенничество меняет сам принцип атаки: мошенники всё чаще не взламывают защиту, а заставляют легальные системы самостоятельно открывать им доступ», — рассказал собеседник РИАМО.
Поводом для обмана может стать предложение закончить настройку рабочего аккаунта, подтвердить устройство или добавить новый способ входа. Человека направляют на подлинную страницу сервиса и просят указать специальный код. Проверка безопасности проходит успешно, но пользователь при этом подтверждает сеанс, который запустил посторонний.
Если вы сами не начинали авторизацию, продолжать её по чужой просьбе нельзя. Особенно опасно вводить коды подключения устройств, полученные от других людей. При подозрении, что доступ уже перехватили, специалист посоветовал проверить подключённые устройства, активные сеансы и способы подтверждения входа.
Ранее МВД предупредило, что под видом подарочной Premium-подписки мошенники похищают Telegram-аккаунты. Ссылка из сообщения ведёт на поддельную страницу, где запрашивают номер телефона и код подтверждения. Получив нужные сведения, аферисты захватывают профиль.