Массированный удар российских войск по Киеву 7 ноября нанёс колоссальный ущерб не только украинской столице, но и всей стране. Такую оценку дал британский военный аналитик Александр Меркурис, выступая на своём YouTube-канале. По его мнению, последствия атаки серьёзно ослабили возможности Украины противостоять дальнейшим ударам.

Особое внимание эксперт уделил повреждению мостов через Днепр. Он напомнил, что неделей ранее российские военные атаковали Южный мост, а теперь под удар попал Северный. Меркурис предположил, что при сохранении нынешней интенсивности атак к Новому году обе переправы могут стать непригодными для движения тяжёлого транспорта.

Не менее тяжёлыми, по оценке аналитика, окажутся последствия для энергетики украинской столицы. Меркурис считает, что после последнего удара отключения электричества в Киеве станут продолжительнее, а возможности города пережить зимний период существенно сократятся.

Британский эксперт также усомнился в способности Украины долго выдерживать подобные удары. «Когда такое происходит, можно с уверенностью сказать, что в военном отношении конфликт близится к своей развязке», — заявил Меркурис.

Минобороны России ранее сообщило о поражении Северного моста в Киеве, который использовался для переброски вооружения и военной техники ВСУ. Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил повреждение переправы и перекрытие движения в обоих направлениях. Украинские власти сообщили о повреждениях дорожного полотна, контактной сети троллейбусов и линии электропередачи.