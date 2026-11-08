Российские войска добились наиболее значительных успехов за минувшую неделю в районе Гоптовки Харьковской области. Именно этот участок фронта оказался самым результативным на харьковском направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Если мы говорим о самом успешном участке в Харьковской области, то это населённый пункт Гоптовка и его окрестности. Именно там на неделе у наших военнослужащих были самые серьёзные завоевания», — рассказал эксперт.

По словам Марочко, российские подразделения продолжают расширять зону контроля южнее Гоптовки. Военнослужащие проводят зачистку прилегающих территорий и создают условия для дальнейшего продвижения в направлении Харькова.

Гоптовка перешла под контроль российской армии 10 сентября, о чём сообщало Минобороны РФ. В начале ноября, по информации Марочко, ВС РФ заняли новые рубежи также в окрестностях Глубокого и Лукьянцев, укрепив позиции на севере Харьковской области.