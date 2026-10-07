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Регион
Опубликовано 7 октября, 01:16

Меркурис назвал визит Мерца попыткой предотвратить бегство Зеленского из Киева

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Канцлер Германии Фридрих Мерц решил посетить Киев на фоне опасений, что европейские дипломаты начнут покидать украинскую столицу и Владимир Зеленский последует их примеру. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По словам эксперта, поездка Мерца призвана показать Зеленскому и украинцам, что европейские страны не собираются вывозить своих представителей из Киева. По мнению аналитика, немецкие власти исходили из того, что уход посольств из Киева на фоне кризиса способен вызвать в городе панику и усилить ощущение нестабильности.

«Вся ситуация может начать выходить из-под контроля, а сам Зеленский и правительство могут последовать за ними [дипломатами], в результате чего Киев рухнет как карточный домик», — заявил он.

По мнению аналитика, последние угрозы Зеленского в адрес России, включая заявления о возможных ударах по гражданской инфраструктуре, говорят о его отчаянии.

«‎Видит катастрофу»: Почему Мерц прямо из Киева попросил Путина о переговорах
«‎Видит катастрофу»: Почему Мерц прямо из Киева попросил Путина о переговорах

Ранее Life.ru сообщал, что Мерц 4 октября во время необъявленной поездки в Киев встретился с Зеленским. Канцлер Германии также призвал президента России Владимира Путина начать переговоры, но только после прекращения огня.

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Лия Мурадьян
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