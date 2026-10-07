Канцлер Германии Фридрих Мерц решил посетить Киев на фоне опасений, что европейские дипломаты начнут покидать украинскую столицу и Владимир Зеленский последует их примеру. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По словам эксперта, поездка Мерца призвана показать Зеленскому и украинцам, что европейские страны не собираются вывозить своих представителей из Киева. По мнению аналитика, немецкие власти исходили из того, что уход посольств из Киева на фоне кризиса способен вызвать в городе панику и усилить ощущение нестабильности.

«Вся ситуация может начать выходить из-под контроля, а сам Зеленский и правительство могут последовать за ними [дипломатами], в результате чего Киев рухнет как карточный домик», — заявил он.

По мнению аналитика, последние угрозы Зеленского в адрес России, включая заявления о возможных ударах по гражданской инфраструктуре, говорят о его отчаянии.