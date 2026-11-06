Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели ночной телефонный разговор, посвящённый урегулированию конфликта на Украине. Стороны сошлись во мнении, что сначала необходимо добиться завершения боевых действий, а затем переходить к обсуждению будущей системы безопасности Европы. Об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на представителя немецкого правительства Штефана Корнелиуса.

По словам Корнелиуса, Берлин и Вашингтон считают необходимым согласовать будущие договорённости с партнёрами по НАТО. При этом переговоры о завершении конфликта и новой архитектуре европейской безопасности должны проходить с участием самих европейских государств.

Представитель правительства ФРГ уточнил, что Мерц вовлечён в консультации американской администрации по возможным переговорным форматам с Россией. Германия координирует свою позицию с Францией, Великобританией и другими европейскими союзниками. В Берлине убеждены, что без участия Европы обсуждение её будущей безопасности не принесёт результата.

Сам телефонный разговор состоялся после того, как Трамп перезвонил канцлеру в ответ на его предыдущую попытку связаться. В правительстве ФРГ подчеркнули, что Берлин поддерживает постоянные контакты с американским президентом.

Ранее Life.ru рассказывал, что Мерц рассчитывает до конца года лично обсудить с Трампом ситуацию вокруг Украины. Канцлер также говорил о попытках убедить Вашингтон не прекращать поддержку Киева. На встрече с Владимиром Зеленским 3 ноября глава немецкого правительства призвал европейских союзников выполнять обязательства по помощи Украине, однако не стал объявлять о новых мерах со стороны Германии.