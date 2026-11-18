Американский миллиардер Палмер Лаки, основатель Oculus и оборонной компании Anduril, задумал построить в океане гигантский промышленный город, рассчитанный на тысячу лет. Проект под названием SLAB напоминает настоящую версию морской базы Mother Base из Metal Gear Solid V. Правда, вместо армии на платформе должны разместиться заводы, лаборатории и дата-центры, а главной целью станет освобождение американского бизнеса от ограничений, действующих на уровне штатов и местных властей.

О своей задумке предприниматель рассказал в соцсети X. По его словам, на плавучей платформе смогут работать металлургические предприятия, нефтеперерабатывающие и химические заводы, медицинские лаборатории, опреснительные установки и другие производства. Лаки рассчитывает, что размещать их посреди океана окажется дешевле, чем на суше. А заодно можно будет избавиться от части бюрократических препятствий.

Идея появилась у миллиардера ещё в 2014 году, когда Facebook* купил основанную им компанию Oculus за два миллиарда долларов. Полученные от сделки деньги Лаки направил в том числе на разработку SLAB, а позднее переключился на военные технологии. Сегодня его компания Anduril занимается беспилотниками и автономными системами вооружения для американской армии. В 2017 году предприниматель вместе с несколькими друзьями профинансировал морской проект при заявленной оценке в миллиард долларов. Сейчас инвесторы вновь вкладывают в него средства, хотя до реализации ещё далеко.

Концепция называется систейдингом и предполагает создание постоянных поселений и искусственных платформ в открытом море, способных существовать с максимальной автономией от государств. Подобные идеи годами продвигали американские либертарианцы, в том числе миллиардер Питер Тиль. Однако Лаки уверяет, что не собирается сбегать из США и создавать собственную страну. Напротив, его цель — укрепить американскую промышленность. Проект он даже назвал продолжением «предначертания судьбы» — исторической концепции, которой в XIX веке оправдывали территориальную экспансию Соединённых Штатов на запад.

В комментариях миллиардера уже спросили, насколько близко такую базу можно поставить к Сан-Франциско, чтобы на неё не распространялись местные законы. Ответ оказался предельно коротким: «Три мили». Вероятно, речь идёт о трёх морских милях, или примерно 5,6 километра от побережья, где заканчивается обычная зона юрисдикции Калифорнии. Впрочем, превратить SLAB в территорию абсолютной свободы будет сложнее, чем построить базу в Metal Gear. Даже за пределами этой зоны продолжат действовать применимые федеральные законы США и нормы международного морского права.

По словам Лаки, он решился публично рассказать о проекте после того, как журналисты узнали о новых вложениях и собирались представить SLAB как очередной плавучий дата-центр для искусственного интеллекта. Предприниматель возмутился такой трактовкой и заявил, что его задумка «гораздо круче» и появилась задолго до нынешнего бума нейросетей. Пока, правда, показать будущую базу он может только на изображении, созданном с помощью ИИ. Место строительства, сроки запуска и технические характеристики платформы не раскрываются. Так что до появления реальной Mother Base ещё далеко.

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