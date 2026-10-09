«Международное право приостановлено»: Эрдоган заявил о глубоком кризисе мировой системы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о глубоком кризисе современной международной системы. По его словам, международное право, соглашения и решения судов фактически перестали работать.

Турецкий лидер выступил на Международном саммите по вопросам правосудия. Он отметил, что система, которая должна обеспечивать глобальный мир и безопасность, не может выполнять эту задачу без справедливости.

Эрдоган заявил, что международные соглашения утратили прежнюю силу, а решения международных судов не исполняются должным образом. По его словам, нынешняя модель также столкнулась с проблемами представительности, функциональности и легитимности.

Отдельно турецкий лидер раскритиковал устройство ООН. Он обратил внимание на то, что решения организации в значительной степени зависят от пяти постоянных членов Совета Безопасности, обладающих правом вето.

По словам Эрдогана, такая система, при которой воля более 190 государств зависит от решений пяти стран, не является справедливой и устойчивой. Турецкий лидер уже неоднократно выступал за реформу Совбеза под лозунгом «Мир больше пяти».

В сентябре Эрдоган также предлагал отказаться от права вето и постоянного членства в Совбезе, заменив его системой избираемых на определённый срок представителей.