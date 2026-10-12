МИД Китая поддержал слова Трампа об энергетическом перемирии на Украине

Пекин по-прежнему рассматривает переговоры как единственный способ разрешения украинского кризиса и выступает за любые инициативы, способствующие достижению мира. Такую позицию на брифинге озвучила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя утверждения президента США Дональда Трампа про энергетическое перемирие между Москвой и Киевом.

«Мы неизменно считаем, что диалог — это единственный путь к урегулированию кризиса, и поддерживаем все усилия, направленные на достижение мира», — подчеркнула дипломат.

Заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп объявил о якобы достигнутой договорённости между Москвой и Киевом. По утверждению американского лидера, обе стороны согласились взаимно прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру.

Впрочем, уже скоро Владимир Зеленский заявил, что ничего не слышал об этом энергетическом перемирии. По его словам, такая новость стала для него полной неожиданностью, но он готов прекратить огонь, если Россия пойдёт на такой же шаг.