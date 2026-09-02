Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 сентября, 13:29

МИД Китая призвал Киев к сдержанности на фоне угроз авиасообщению России

Обложка © Shutterstocl / FOTODOM / Samuel Borges Photography

Обложка © Shutterstocl / FOTODOM / Samuel Borges Photography

Пекин призывает стороны украинского конфликта к сдержанности на фоне угроз Киева нарушить безопасность авиасообщения в России. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге.

По его словам, единственным возможным выходом из кризиса являются переговоры.

«Китай призывает все стороны сохранять хладнокровие и сдержанность, совместно способствовать скорейшему урегулированию ситуации», — сказал китайский дипломат.

«Полная профанация»: Майор ВВС разобрал угрозу Зеленского «закрыть небо» над Россией
«Полная профанация»: Майор ВВС разобрал угрозу Зеленского «закрыть небо» над Россией

Напомним, накануне Владимир Зеленский предупредил международные авиакомпании о небезопасности полётов в российском воздушном пространстве из-за активных действий украинских БПЛА, заявив, что «эра безопасного неба над Россией закончилась» и гражданской авиации «не место среди беспилотников». Президент России Владимир Путин расценил эти угрозы как заявку на государственный терроризм. Также глава государства пообещал Киеву ответ в случае атак на гражданские самолёты. Министерство транспорта же заверило, что работает в тесной координации с силовыми ведомствами и не допустит серьёзных сбоев в работе гражданской авиации.

Ранее бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предрёк смену власти в Киеве из-за угроз Зеленского закрыть небо в России. По его словам, обещания киевского главаря оторваны от реальности. Соскин полагает, что скорее Зеленский окажется в тюрьме, чем сможет осуществить свои угрозы.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Китай
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar