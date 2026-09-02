Пекин призывает стороны украинского конфликта к сдержанности на фоне угроз Киева нарушить безопасность авиасообщения в России. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге.

По его словам, единственным возможным выходом из кризиса являются переговоры.

«Китай призывает все стороны сохранять хладнокровие и сдержанность, совместно способствовать скорейшему урегулированию ситуации», — сказал китайский дипломат.

Напомним, накануне Владимир Зеленский предупредил международные авиакомпании о небезопасности полётов в российском воздушном пространстве из-за активных действий украинских БПЛА, заявив, что «эра безопасного неба над Россией закончилась» и гражданской авиации «не место среди беспилотников». Президент России Владимир Путин расценил эти угрозы как заявку на государственный терроризм. Также глава государства пообещал Киеву ответ в случае атак на гражданские самолёты. Министерство транспорта же заверило, что работает в тесной координации с силовыми ведомствами и не допустит серьёзных сбоев в работе гражданской авиации.

Ранее бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предрёк смену власти в Киеве из-за угроз Зеленского закрыть небо в России. По его словам, обещания киевского главаря оторваны от реальности. Соскин полагает, что скорее Зеленский окажется в тюрьме, чем сможет осуществить свои угрозы.