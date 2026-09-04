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Опубликовано 4 сентября, 14:25

«Не имеет силы»: МИД России поставил на место Киев после скандала с угрозой самолётов

МИД РФ отверг уведомления NOTAM Киева о небезопасности полётов над Россией

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министерство иностранных дел России заявило решительный протест в связи с действиями Украины, которая выпустила уведомления NOTAM о якобы небезопасности воздушного пространства РФ. Ведомство назвало эти шаги безрассудными и противоречащими международному праву.

«Категорически отвергнуты выпущенные украинскими властями уведомления NOTAM о якобы небезопасности воздушного пространства Российской Федерации — они не имеют юридической силы, искажают реальную ситуацию и вводят в заблуждение пользователей российского воздушного пространства», — подчеркнули в дипведомстве.

МИД РФ призвал ИКАО отреагировать на угрозы Киева гражданской авиации
МИД РФ призвал ИКАО отреагировать на угрозы Киева гражданской авиации

Ранее Росавиация уже выпустила собственный NOTAM, заявив, что украинские документы не имеют силы и нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации. При этом в агентстве отметили, что воздушный транспорт и наземная инфраструктура России продолжают плановую работу, принимая и отправляя рейсы, в том числе иностранных авиакомпаний. 1 сентября Владимир Зеленский заявил, что воздушное пространство России становится небезопасным для гражданской авиации. Президент РФ Владимир Путин назвал это «заявкой на государственный терроризм» и предупредил, что Россия найдёт, чем ответить, если угрозы будут воплощены в реальные действия .

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Наталья Афонина
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