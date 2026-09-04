«Не имеет силы»: МИД России поставил на место Киев после скандала с угрозой самолётов

Министерство иностранных дел России заявило решительный протест в связи с действиями Украины, которая выпустила уведомления NOTAM о якобы небезопасности воздушного пространства РФ. Ведомство назвало эти шаги безрассудными и противоречащими международному праву.

«Категорически отвергнуты выпущенные украинскими властями уведомления NOTAM о якобы небезопасности воздушного пространства Российской Федерации — они не имеют юридической силы, искажают реальную ситуацию и вводят в заблуждение пользователей российского воздушного пространства», — подчеркнули в дипведомстве.