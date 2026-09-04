«Не имеет силы»: МИД России поставил на место Киев после скандала с угрозой самолётов
МИД РФ отверг уведомления NOTAM Киева о небезопасности полётов над Россией
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Министерство иностранных дел России заявило решительный протест в связи с действиями Украины, которая выпустила уведомления NOTAM о якобы небезопасности воздушного пространства РФ. Ведомство назвало эти шаги безрассудными и противоречащими международному праву.
«Категорически отвергнуты выпущенные украинскими властями уведомления NOTAM о якобы небезопасности воздушного пространства Российской Федерации — они не имеют юридической силы, искажают реальную ситуацию и вводят в заблуждение пользователей российского воздушного пространства», — подчеркнули в дипведомстве.
Ранее Росавиация уже выпустила собственный NOTAM, заявив, что украинские документы не имеют силы и нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации. При этом в агентстве отметили, что воздушный транспорт и наземная инфраструктура России продолжают плановую работу, принимая и отправляя рейсы, в том числе иностранных авиакомпаний. 1 сентября Владимир Зеленский заявил, что воздушное пространство России становится небезопасным для гражданской авиации. Президент РФ Владимир Путин назвал это «заявкой на государственный терроризм» и предупредил, что Россия найдёт, чем ответить, если угрозы будут воплощены в реальные действия .
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