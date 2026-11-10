Румынская газета Ziarul Financiar заподозрила организаторов пресс-конференции Урсулы фон дер Ляйен в предварительном согласовании вопросов с журналистами. Поводом стали ограничения для прессы и поведение главы Еврокомиссии, которая проигнорировала вопрос о строительстве скоростной железной дороги.

Инцидент произошёл 9 ноября во время совместного выступления фон дер Ляйен и президента Румынии Никушора Дана в Котроченском дворце в Бухаресте. Как рассказал главный редактор издания Сорин Пыслару, сотруднику газеты отказались предоставить микрофон. Представители организаторов сослались на договорённость между администрацией румынского лидера и Еврокомиссией, согласно которой журналистам разрешалось задать лишь два вопроса — по одному каждому политику.

Несмотря на отсутствие микрофона, корреспондент попытался выяснить, когда Брюссель построит высокоскоростную железную дорогу до румынской столицы. Чтобы глава ЕК точно увидела обращение, вопрос дополнительно написали на листе бумаги. Однако ответа так и не последовало.

«Председатель Еврокомиссии лишь улыбнулась и проигнорировала вопрос», — написал Пыслару в колонке Ziarul Financiar.

Вместо ответа Никушор Дан напомнил присутствующим об установленном лимите вопросов. Это вызвало дополнительные подозрения у главреда румынской газеты, который обратил внимание на ещё одну деталь выступления фон дер Ляйен.