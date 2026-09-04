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Опубликовано 4 сентября, 16:14

Милейшую сову-«нелегалку» без документов изъяли у одного из столичных ресторанов

Из ресторана в Москве изъяли редкую сову-сплюшку

Обложка © mos.ru

Обложка © mos.ru

Инспектор Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы изъял у одного из ресторанов столицы сову-«нелегалку». Редкая сплюшка содержалась в клетке, и руководство не имело на неё разрешительных документов. Возбуждено административное дело.

«В отношении нарушителя составлен протокол изъятия животного и возбуждено дело об административном правонарушении по статье 8.35 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Совы-сплюшки относятся к видам, охраняемым Международной конвенцией СИТЕС. Власти пообещали и дальше пресекать такие нарушения.

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Матвей Константинов
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