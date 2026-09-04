Милейшую сову-«нелегалку» без документов изъяли у одного из столичных ресторанов

Инспектор Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы изъял у одного из ресторанов столицы сову-«нелегалку». Редкая сплюшка содержалась в клетке, и руководство не имело на неё разрешительных документов. Возбуждено административное дело.

«В отношении нарушителя составлен протокол изъятия животного и возбуждено дело об административном правонарушении по статье 8.35 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Совы-сплюшки относятся к видам, охраняемым Международной конвенцией СИТЕС. Власти пообещали и дальше пресекать такие нарушения.

Ранее, в июле, калининградские таможенники изъяли у гражданина Польши 37 малых поясохвостов. Иностранец пытался вывезти редких ящериц к себе на родину. Существ изъяли и передали в Московский зоопарк, однако выжили не все — всё из-за ненадлежащих условий транспортировки иностранцем. Оставшимся поясохвостам создали надлежащие условия.