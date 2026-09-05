Миллионеры Малибу не спешат восстанавливать дома после пожара 2025 года

Владельцы дорогой недвижимости в Малибу под Лос-Анджелесом не спешат восстанавливать дома, которые уничтожил пожар в январе 2025 года. Многие участки стоимостью в миллионы долларов до сих пор пустуют. Об этом сообщили представители американской компании по продаже недвижимости.

«На сегодняшний день в городе не выдано ни одного разрешения на ввод жилья в эксплуатацию, а это означает, что ни один разрушенный дом не был полностью восстановлен», — приводит комментарий риелторов РИА «Новости».

По данным компании, власти Малибу выдали более 1100 разрешений на восстановление домов и установку временных строений. При этом только 92 разрешения напрямую связаны с новым строительством.

Риелторы отмечают, что часть владельцев решила продать недвижимость, чтобы сократить убытки. Такой вариант позволяет им избежать крупных расходов и многолетнего согласования проектов с жёсткими требованиями к строительству на побережье Малибу.

По данным компании, средняя стоимость готового жилья в Малибу за год снизилась и сейчас составляет $5,7 млн. При этом цена незастроенных участков выросла на 15% — в среднем до $1,5 млн.