Сотрудники американской компании Anthropic, разработавшей нейросеть Claude, не смогут сразу продать все свои акции после крупнейшего в истории IPO. Хотя многие из них теперь располагают пакетами бумаг стоимостью в миллионы долларов, большая часть этого состояния пока существует лишь на бумаге. Причина — ограничения на продажу акций и условия их постепенного получения. В финансовых тонкостях разобрался Mash Money.

После выхода Anthropic на биржу 19 ноября её акции начали торговаться по $83 за штуку, а завершили первый день на отметке $97,17 — на 17% выше цены размещения. Общий объём привлечённых средств с учётом параллельной частной сделки составил рекордные $107,3 млрд, а рыночная оценка компании приблизилась к $1,8 трлн.

Однако внезапно разбогатевшие сотрудники не могут просто продать весь пакет и получить деньги. Для большинства работников действует поэтапное снятие ограничений на продажу акций — так называемый lock-up. С первого торгового дня им разрешено реализовать до 10% подпадающих под ограничения бумаг. Ещё до 35% можно будет продать после публикации финансовых результатов компании за 2026 год. На оставшуюся долю ограничения снимут позднее.

Кроме того, существует вестинг — механизм, при котором сотрудник получает полноценные права на акции постепенно, по мере выполнения условий программы вознаграждения. Поэтому даже внушительная стоимость обещанного пакета не означает, что все бумаги уже принадлежат человеку и доступны для продажи.

Финансовый эксперт Виктор Першиков объяснил, что больше всех от IPO выиграли те, кто пришёл в Anthropic на раннем этапе. Помимо зарплаты сотрудники могли получать акции или опционы — право приобрести бумаги компании по заранее установленной цене. Чем раньше специалист присоединялся к стартапу, тем выгоднее могли оказаться условия.

Например, сотрудник, устроившийся в 2022 году, условно мог получить 100 тысяч акций. При цене размещения $83 такой пакет оценивался бы в $8,3 млн. А специалист, пришедший в 2025 году и получивший пять тысяч бумаг, располагал бы пакетом стоимостью $415 тысяч. Разница объясняется тем, что ранние работники рисковали гораздо сильнее, ведь на момент их трудоустройства будущее компании было неопределённым.

Особенно впечатляет стоимость опционов, выданных на ранних этапах развития Anthropic. На конец 2023 года средняя цена исполнения находившихся в обращении опционов составляла всего $0,52 за акцию. На IPO бумаги разместили по $83 — почти в 160 раз дороже. Правда, это не означает, что все сотрудники могли приобрести акции именно по такой цене: условия зависели от времени получения вознаграждения.

Главная интрига теперь заключается в том, сколько эти акции будут стоить к моменту, когда их владельцы смогут свободно продавать бумаги. Уже в первый день торгов котировки успели подняться почти до $115, но затем откатились до $97,17. На следующий день акции опускались ниже $90. Поэтому нынешняя оценка состояния сотрудников может существенно измениться ещё до снятия ограничений.

Ранее Life.ru уже рассказывал о массовом появлении долларовых миллионеров среди сотрудников Anthropic. По оценкам аналитиков, стоимость принадлежащих работникам акций и других инструментов вознаграждения после IPO исчисляется сотнями миллиардов долларов. Ещё до начала торгов Life.ru сообщал о рекордном размещении Anthropic по $83 за акцию. Тогда компания установила новый рекорд привлечения средств, обойдя предыдущий результат SpaceX.