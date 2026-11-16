Психиатрам нужно дать больше возможностей обследовать человека без согласия, если в его поведении заметны признаки психического расстройства, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, врачи должны иметь возможность вмешаться ещё до того, как человек совершит преступление.

Поводом для реакции стали жалобы жильцов на соседей, которые регулярно справляют нужду в лифтах и подъездах или портят общее имущество. Парламентарий уверен, что действующий порядок затрудняет вмешательство врачей в таких случаях.

«Сейчас любое обследование может быть только добровольным. Ну какой псих согласится добровольно обследоваться на тему того, что он псих?» — задался риторическим вопросом собеседник РИАМО.

Пока при мелком хулиганстве жильцам можно обращаться в полицию. Если на месте ЧП поведение нарушителя вызовет у сотрудников опасения, им следует вызвать медиков, чтобы те оценили его состояние, отметил Милонов.