Минфин Финляндии предложил повысить пенсионный возраст до 70 лет

Министерство финансов Финляндии предложило постепенно повысить минимальный возраст выхода на пенсию до 70 лет, сократить государственные услуги и пересмотреть пособия. Инициативы вошли в рекомендации ведомства следующему правительству страны, сообщает Yle. Решения об их введении пока не приняты.

Цель предложений — остановить рост госдолга и снизить его отношение к ВВП. Ведомство считает, что для сохранения основ социального государства потребуется сочетать сокращение расходов, повышение налогов и реформы, стимулирующие экономический рост.

К концу следующего правительственного срока меры должны улучшить баланс государственных финансов на €8–11 млрд. Основную часть решений предлагается принять уже в начале работы нового кабинета.

Наибольшие возможности для экономии чиновники видят в здравоохранении, социальной сфере и образовании. Среди вариантов — пересмотр перечня государственных услуг и сети учреждений.

Пенсионный возраст предлагается повышать постепенно — на шесть месяцев для каждой следующей возрастной когорты. По оценке Минфина, это со временем увеличит число работающих на 50–120 тысяч человек.

Ещё около 10 тысяч человек, согласно расчётам ведомства, могут выйти на работу после отмены или существенного сокращения срока выплаты пособия по уходу за маленькими детьми дома. Речь идёт о поддержке семей, которые выбирают домашний уход вместо дошкольных учреждений.

Ранее Life.ru сообщал, что госдолг Финляндии во втором квартале 2026 года достиг 90,3% ВВП. Общая задолженность составила €259,6 млрд, увеличившись за квартал на €4,8 млрд, а за год — на €13,6 млрд.