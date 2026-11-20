Российские войска нанесли удар по сухогрузу с грузами для ВСУ и инфраструктуре порта Черноморск Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, атака произошла днём 20 ноября. Под удар попало морское судно, перевозившее грузы двойного назначения для обеспечения украинской армии.

Кроме того, российские военные поразили объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки военных грузов. Название сухогруза и характер повреждений в сообщении не уточняются.

Ранее Life.ru сообщал о поражении сухогруза с военным имуществом в порту Черноморск 14 ноября. Тогда, по данным Минобороны, российские беспилотники также атаковали объекты, задействованные в разгрузке грузов для ВСУ.

Уже на следующий день, 15 ноября, российские войска нанесли новые удары по портовой инфраструктуре Черноморска. Минобороны сообщало о поражении паромного терминала, здания управления порта и электроподстанции. Кроме того, под удар попал сухогруз, направлявшийся в Одессу с военными грузами.