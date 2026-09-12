Минобороны доложило об освобождении Весёлого в ДНР
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Весёлое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что населённый пункт перешёл под контроль российских военнослужащих в ходе действий подразделений группировки.
Ранее Армия России освободила Долгенькое и Березники, а также населённые пункты Зарубинка и Гоптовка в Харьковской области. Все они были взяты под контроль силами группировки войск «Север».
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