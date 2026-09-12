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Специальная военная операция

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Опубликовано 12 сентября, 08:06

Минобороны доложило об освобождении Весёлого в ДНР

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Весёлое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что населённый пункт перешёл под контроль российских военнослужащих в ходе действий подразделений группировки.

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Ранее Армия России освободила Долгенькое и Березники, а также населённые пункты Зарубинка и Гоптовка в Харьковской области. Все они были взяты под контроль силами группировки войск «Север».

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Андрей Бражников
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