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Специальная военная операция

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Опубликовано 26 сентября, 14:03

Минобороны показало видео боёв «Северян» за Петропавловку, Лозовую и Марьино

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Минобороны России показало видео установления контроля над тремя населёнными пунктами в Харьковской и Сумской областях. Речь идёт о Петропавловке и Лозовой, а также посёлке Марьино, сообщили в военном ведомстве. Отличились подразделения группировки войск «Север».

Минобороны РФ заявило об установлении контроля над тремя населёнными пунктами. Видео © пресс-служба Минобороны России

Штурмовые подразделения «Северян» действовали при поддержке артиллерии и расчётов беспилотных систем. По информации министерства, военнослужащие нанесли удары по позициям, живой силе и технике ВСУ.

В опубликованных кадрах показана работа расчётов ударных беспилотников и артиллерийских подразделений группировки «Север». Минобороны не приводит других подробностей операции.

Минобороны: ВС РФ освободили 212 кв. км при окружении ВСУ под Харьковом
Минобороны: ВС РФ освободили 212 кв. км при окружении ВСУ под Харьковом

Ранее командующий группировкой «Север» Евгений Никифоров доложил министру обороны Андрею Белоусову, что за лето российские военные освободили десять населённых пунктов и заняли более 250 кв. км на Сумском направлении. Наступление продолжается — сейчас идут бои за ещё четыре населённых пункта.

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Анастасия Никонорова
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