Минобороны показало видео боёв «Северян» за Петропавловку, Лозовую и Марьино

Минобороны России показало видео установления контроля над тремя населёнными пунктами в Харьковской и Сумской областях. Речь идёт о Петропавловке и Лозовой, а также посёлке Марьино, сообщили в военном ведомстве. Отличились подразделения группировки войск «Север».

Минобороны РФ заявило об установлении контроля над тремя населёнными пунктами. Видео © пресс-служба Минобороны России

Штурмовые подразделения «Северян» действовали при поддержке артиллерии и расчётов беспилотных систем. По информации министерства, военнослужащие нанесли удары по позициям, живой силе и технике ВСУ.

В опубликованных кадрах показана работа расчётов ударных беспилотников и артиллерийских подразделений группировки «Север». Минобороны не приводит других подробностей операции.

Ранее командующий группировкой «Север» Евгений Никифоров доложил министру обороны Андрею Белоусову, что за лето российские военные освободили десять населённых пунктов и заняли более 250 кв. км на Сумском направлении. Наступление продолжается — сейчас идут бои за ещё четыре населённых пункта.