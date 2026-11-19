Российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили восемь украинских ракет «Нептун» и 268 беспилотников. Такие данные содержатся в сводке Министерства обороны РФ от 19 ноября.

Всего за отчётный период российские военные сбили 276 воздушных целей двух типов. Восемь из них — управляемые ракеты «Нептун», остальные 268 — украинские беспилотные летательные аппараты.

Особое место в отчёте занял перехват ракет «Нептун». Речь идёт о крылатых ракетах украинской разработки, предназначенных для поражения целей на значительном расстоянии. Российское военное ведомство регулярно включает сведения об их уничтожении в сводки о ходе специальной военной операции.

Ранее Life.ru писал, что российские зенитчики за сутки 18 ноября сбили более 300 беспилотников ВСУ. Тогда военное ведомство отчиталось о перехвате 310 воздушных целей.

Кроме того, в недельной сводке Минобороны, опубликованной Life.ru 13 ноября, говорилось об уничтожении 6177 украинских беспилотников и четырёх крылатых ракет «Нептун». За тот же период расчёты ПВО сбили четыре американские ракеты Rusty Dagger, четыре реактивных снаряда HIMARS и 18 управляемых авиационных бомб.