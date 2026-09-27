Российские военнослужащие за сутки освободили 94 здания в Доброполье Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» продолжили наступательные действия в северо-западном направлении города. В операции участвовали штурмовые группы 51-й общевойсковой армии и подразделения группировки морской пехоты.

В Минобороны заявили, что российские подразделения продолжили уничтожение окружённых формирований ВСУ в западной и восточной частях населённого пункта. По данным ведомства, за сутки были уничтожены более 30 украинских военнослужащих.

«В населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики штурмовые группы 51-й общевойсковой армии вели наступательные действия в Северо-западном направлении и совместно с подразделениями группировки морской пехоты продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в западных и восточных районах города», — говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве также сообщили, что попыток прорыва из окружения со стороны противника за прошедшие сутки не фиксировали.