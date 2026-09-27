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Опубликовано 27 сентября, 08:16

Минобороны РФ сообщило об освобождении 94 зданий в Доброполье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Российские военнослужащие за сутки освободили 94 здания в Доброполье Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» продолжили наступательные действия в северо-западном направлении города. В операции участвовали штурмовые группы 51-й общевойсковой армии и подразделения группировки морской пехоты.

В Минобороны заявили, что российские подразделения продолжили уничтожение окружённых формирований ВСУ в западной и восточной частях населённого пункта. По данным ведомства, за сутки были уничтожены более 30 украинских военнослужащих.

«В населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики штурмовые группы 51-й общевойсковой армии вели наступательные действия в Северо-западном направлении и совместно с подразделениями группировки морской пехоты продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в западных и восточных районах города», — говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве также сообщили, что попыток прорыва из окружения со стороны противника за прошедшие сутки не фиксировали.

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Бои за Доброполье стали одним из участков активных действий группировки войск «Центр» в ДНР. Ранее Life.ru сообщал, что российское Минобороны заявило об окружении крупного узла обороны ВСУ в Доброполье и продолжении наступления в направлении Александровки. Позже ведомство сообщило о расширении зоны окружения в северо-западной части города, где действовали подразделения 51-й армии группировки «Центр». Ранее Life.ru также писал о продвижении российских подразделений к Доброполью и боях за населённые пункты рядом с городом.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

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Дарья Денисова
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