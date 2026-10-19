Минобороны: ВС РФ поразили цеха сборки БПЛА и пункты ВСУ в 147 районах за сутки

Российские войска за сутки нанесли удары по цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотников ВСУ дальнего действия. По данным Минобороны РФ, также поражены пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников в 147 районах.

Для нанесения ударов российские военные задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию группировок ВС РФ.

Ранее Life.ru рассказывал об ударе по предприятию в городе Александрия Кировоградской области. По информации Минобороны, там производили комплектующие для беспилотников большой и средней дальности, в том числе самолётного типа. Целью российских военных стал цех «Группы промышленных предприятий «Александрия».

Кроме того, Life.ru сообщал об итогах массированных ударов ВС РФ за сентябрь и октябрь. Как доложил президенту Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, за этот период российские войска провели 12 таких операций. По данным военачальника, поражены 30 предприятий военно-промышленного комплекса и логистических центров, связанных с производством и хранением ракет и ударных дронов. Ещё 14 целей относились к топливной, энергетической и транспортной инфраструктуре.