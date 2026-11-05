Российские вузы не планируют отказываться от традиционных письменных дипломных работ. При этом университеты сохранят право выбирать формат выпускной квалификационной работы — студенты также смогут защищать стартапы. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский.

По его словам, менять существующий подход не собираются. Каждый университет самостоятельно решает, в каком формате выпускники будут представлять свои работы.

«Есть такие проекты, как «Стартап как диплом», например, он не предусматривает вообще письменных работ. Это на усмотрение вуза, и это так и останется», — приводит слова замминистра РИА «Новости».

При этом Могилевский считает, что во время защиты письменных дипломов нужно вернуть элемент устного общения. По мнению замглавы Минобрнауки, опытный преподаватель по первым ответам студента узнает, сам ли он подготовил работу или воспользовался искусственным интеллектом.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предлагает разрешить школьникам пересдавать ЕГЭ по двум и более предметам. Правительство не поддержало эту инициативу. В кабмине пояснили, что дополнительные пересдачи затянут экзаменационную кампанию и потребуют перенести сроки приёма в университеты. Однако и на это уже нашлось решение.