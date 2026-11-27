Российские школы не могут лишать девятиклассников возможности продолжить обучение в 10-м классе из-за результатов отбора в профильные классы. Право на получение среднего общего образования гарантировано каждому ребёнку законом. Об этом RT заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Глава ведомства напомнил о соответствующем решении Верховного суда и подчеркнул, что результаты вступительных испытаний в профильные классы не должны становиться препятствием для продолжения школьного образования.

«Право ребёнка на получение среднего общего образования является абсолютным. Школы не могут отказывать девятиклассникам в приёме в десятый класс из-за результатов отбора в профильные классы», — заявил Кравцов.

Если в выбранной школе нет свободных мест для продолжения обучения, это не означает, что подросток останется без возможности получить среднее образование.

«В этой ситуации родителям стоит обратиться в региональный или муниципальный орган управления образованием, где помогут найти подходящий вариант — место в классе с базовым учебным планом или в другой школе», — пояснил министр.

Кравцов также отметил, что спорные ситуации рассматриваются индивидуально. При принятии решений главным приоритетом остаются интересы ребёнка и обеспечение его права на образование.