Кравцов раскрыл, могут ли школы отказать ученикам в приёме в 10-й класс
Кравцов: Школы не могут отказать девятиклассникам в переходе в 10-й класс
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские школы не могут лишать девятиклассников возможности продолжить обучение в 10-м классе из-за результатов отбора в профильные классы. Право на получение среднего общего образования гарантировано каждому ребёнку законом. Об этом RT заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Глава ведомства напомнил о соответствующем решении Верховного суда и подчеркнул, что результаты вступительных испытаний в профильные классы не должны становиться препятствием для продолжения школьного образования.
«Право ребёнка на получение среднего общего образования является абсолютным. Школы не могут отказывать девятиклассникам в приёме в десятый класс из-за результатов отбора в профильные классы», — заявил Кравцов.
Если в выбранной школе нет свободных мест для продолжения обучения, это не означает, что подросток останется без возможности получить среднее образование.
«В этой ситуации родителям стоит обратиться в региональный или муниципальный орган управления образованием, где помогут найти подходящий вариант — место в классе с базовым учебным планом или в другой школе», — пояснил министр.
Кравцов также отметил, что спорные ситуации рассматриваются индивидуально. При принятии решений главным приоритетом остаются интересы ребёнка и обеспечение его права на образование.
Напомним, Верховный суд РФ запретил школам фактически лишать девятиклассников возможности продолжить обучение из-за непоступления в профильный 10-й класс. Решение было принято после жалобы жительницы Свердловской области, сыну которой отказали в дальнейшем обучении. Кроме того, Минпросвещения разъясняло, что при непрохождении индивидуального отбора в профильный класс учащемуся должны предоставить место в классе универсального профиля либо в другой территориально доступной школе.
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