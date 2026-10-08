Минск увидел в атаке БПЛА под Брянском попытку втянуть Белоруссию в конфликт

Белоруссия расценивает атаку беспилотника на грузовик с белорусскими номерами в Брянской области как попытку вовлечь республику в конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Руслан Варанков.

8 октября в Брянской области БПЛА атаковал грузовой автомобиль с белорусской регистрацией. В результате серьёзно пострадала гражданка Белоруссии.

«Совершённое деяние носит антигуманный характер. Усматриваем в нём попытку эскалации ситуации в регионе, а также составную часть скоординированных действий, направленных на вовлечение Беларуси в конфликт», — заявил Варанков.

В белорусском МИД таким образом связали произошедшее не только с эскалацией в приграничье, но и с более широкими попытками втянуть Минск в противостояние.

Ранее Александр Лукашенко уже предупреждал о попытках втянуть Белоруссию в вооружённый конфликт. В июне он заявил, что подобные провокации «плохо обойдутся» тем, кто их организует, а позже сообщил, что прямо предупредил представителей Киева: в случае вовлечения Минска «качество войны мгновенно изменится». В тот же период министр обороны Белоруссии Виктор Хренин говорил, что республика ощущает «откровенную попытку втянуть Беларусь в войну».