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Регион
Опубликовано 8 октября, 17:09

Минск увидел в атаке БПЛА под Брянском попытку втянуть Белоруссию в конфликт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / webhobbit

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / webhobbit

Белоруссия расценивает атаку беспилотника на грузовик с белорусскими номерами в Брянской области как попытку вовлечь республику в конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Руслан Варанков.

8 октября в Брянской области БПЛА атаковал грузовой автомобиль с белорусской регистрацией. В результате серьёзно пострадала гражданка Белоруссии.

«Совершённое деяние носит антигуманный характер. Усматриваем в нём попытку эскалации ситуации в регионе, а также составную часть скоординированных действий, направленных на вовлечение Беларуси в конфликт», — заявил Варанков.

В белорусском МИД таким образом связали произошедшее не только с эскалацией в приграничье, но и с более широкими попытками втянуть Минск в противостояние.

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Ранее Александр Лукашенко уже предупреждал о попытках втянуть Белоруссию в вооружённый конфликт. В июне он заявил, что подобные провокации «плохо обойдутся» тем, кто их организует, а позже сообщил, что прямо предупредил представителей Киева: в случае вовлечения Минска «качество войны мгновенно изменится». В тот же период министр обороны Белоруссии Виктор Хренин говорил, что республика ощущает «откровенную попытку втянуть Беларусь в войну».

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Никита Никонов
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