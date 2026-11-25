Сроки возобновления автомобильного движения по Крымскому мосту определят после завершения обследования повреждённых конструкций. Об этом журналистам в Госдуме заявил министр транспорта России Дмитрий Ядров.

По словам главы Минтранса, окончательные параметры восстановления переправы определит рабочая группа под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Специалисты будут опираться на заключения инженеров.

При этом ограничения автомобильного движения не повлияли на объём грузового сообщения между Краснодарским краем и Крымом. Как заверил Ядров, необходимые логистические схемы уже налажены.

Накануне Минтранс опубликовал инструкции по организации грузовых и пассажирских перевозок между полуостровом и Кубанью. При увеличении пассажиропотока ведомство готово задействовать дополнительные транспортные мощности.

Напомним, Крымский мост подвергся серии атак беспилотников 16, 17 и 19 ноября. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Впоследствии Хуснуллин сообщил о двух возможных вариантах восстановления переправы. Уже 22 ноября правительство определило последовательность ремонтных работ и сформировало команду специалистов. К восстановлению транспортного перехода привлекли проектировщиков, строительные организации и предприятия, отвечающие за поставку материалов.