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Регион
Опубликовано 5 сентября, 16:58

«Мир через силу»: Американская делегация привезла в Москву сувенир

Американская делегация привезла в Москву сувенирные монеты с цитатой Рейгана

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Американская делегация привезла в Москву памятные монеты с надписью «Мир через силу». Об этом сообщил специальный корреспондент Life.ru Александр Юнашев.

Монета с надписью «Мир через силу». Фото © Telegram / Юнашев LIVE

Монета с надписью «Мир через силу». Фото © Telegram / Юнашев LIVE

По словам журналиста, сувениры были у представителей делегации во время визита в российскую столицу. На одной из сторон монеты размещена фраза, связанная с внешнеполитической концепцией президента США Рональда Рейгана времён холодной войны.

Подход «мир через силу» подразумевал, что устойчивого мира можно добиться за счёт военного и экономического превосходства.

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Напомним, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву 5 сентября. Ранее Life.ru рассказывал, что у трапа самолёта американских представителей встретил Кирилл Дмитриев, после чего участники делегации отправились на деловую встречу в один из столичных ресторанов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александр Юнашев
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