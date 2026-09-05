«Мир через силу»: Американская делегация привезла в Москву сувенир

Американская делегация привезла в Москву памятные монеты с надписью «Мир через силу». Об этом сообщил специальный корреспондент Life.ru Александр Юнашев.

Монета с надписью «Мир через силу». Фото © Telegram / Юнашев LIVE

По словам журналиста, сувениры были у представителей делегации во время визита в российскую столицу. На одной из сторон монеты размещена фраза, связанная с внешнеполитической концепцией президента США Рональда Рейгана времён холодной войны.

Подход «мир через силу» подразумевал, что устойчивого мира можно добиться за счёт военного и экономического превосходства.