«Мир через силу»: Американская делегация привезла в Москву сувенир
Американская делегация привезла в Москву сувенирные монеты с цитатой Рейгана
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Американская делегация привезла в Москву памятные монеты с надписью «Мир через силу». Об этом сообщил специальный корреспондент Life.ru Александр Юнашев.
Монета с надписью «Мир через силу». Фото © Telegram / Юнашев LIVE
По словам журналиста, сувениры были у представителей делегации во время визита в российскую столицу. На одной из сторон монеты размещена фраза, связанная с внешнеполитической концепцией президента США Рональда Рейгана времён холодной войны.
Подход «мир через силу» подразумевал, что устойчивого мира можно добиться за счёт военного и экономического превосходства.
Напомним, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву 5 сентября. Ранее Life.ru рассказывал, что у трапа самолёта американских представителей встретил Кирилл Дмитриев, после чего участники делегации отправились на деловую встречу в один из столичных ресторанов.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.