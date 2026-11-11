Мир и стабильность: На переговорах в Абу-Даби заметили таинственный символ
Цветовод Туманова: За столом переговоров в Абу-Даби стоял гаф — символ мира
Обложка © ТАСС / Григорий Сысоев / POOL
Гаф, стоявший за столом переговоров в Абу-Даби, считается символом мира, стабильности и благополучия, рассказала цветовод Елена Туманова. По её словам, это дерево способно выживать в суровых условиях благодаря корням, уходящим глубоко в землю.
Собеседница Zvezdanews отметила, что гаф завезли из Индии в Африку. Рядом с ним плохо приживаются другие растения: дерево забирает из почвы значительную часть влаги и питательных веществ. Также эксперт пояснила, что гаф привлекает в дом достаток.
Ранее глава делегации РФ Владимир Мединский назвал атмосферу переговоров в Абу-Даби доброжелательной и деловой. Он также подчеркнул, что Россия и США нашли взаимопонимание не по всем вопросам.