Гаф, стоявший за столом переговоров в Абу-Даби, считается символом мира, стабильности и благополучия, рассказала цветовод Елена Туманова. По её словам, это дерево способно выживать в суровых условиях благодаря корням, уходящим глубоко в землю.

Собеседница Zvezdanews отметила, что гаф завезли из Индии в Африку. Рядом с ним плохо приживаются другие растения: дерево забирает из почвы значительную часть влаги и питательных веществ. Также эксперт пояснила, что гаф привлекает в дом достаток.