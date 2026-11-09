Вашингтон не рассчитывает, что предстоящие переговоры России и Украины в Абу-Даби приведут к окончательному урегулированию конфликта. Как сообщает CBS News, американская сторона рассматривает встречу прежде всего как возможность сблизить позиции Москвы и Киева.

По информации телеканала, задача нынешнего раунда заключается в том, чтобы участники обозначили свои требования, выявили основные разногласия и определили вопросы, по которым в дальнейшем могут быть достигнуты компромиссы.

Переговоры запланированы на 10–11 ноября в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Они пройдут при посредничестве США и станут первой трёхсторонней встречей представителей Москвы, Киева и Вашингтона с февраля. Предполагается, что стороны сосредоточатся на послевоенных гарантиях безопасности, мерах по снижению напряжённости, гуманитарных вопросах и дальнейших шагах к прекращению конфликта. Именно такую повестку ранее обозначил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

О том, каких итогов ждут от переговоров 10-11 ноября, — в главном хабе Life.ru.

Ранее Джаред Кушнер назвал урегулирование украинского конфликта чрезвычайно сложной задачей. Представитель американской администрации предупредил, что участникам переговоров предстоит принять непростые решения. При этом он выразил надежду на продвижение к мирному соглашению, но не уточнил, какие именно компромиссы могут потребоваться от Москвы и Киева.