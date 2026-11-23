Миронов под аплодисменты вернулся в Госдуму спустя 3 месяца после травмы
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Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов впервые за три месяца лично появился на публичном мероприятии в Госдуме. Политик прибыл на конференцию «Россия в период кризиса европейской безопасности», где участники встретили его аплодисментами.
Миронов вернулся в Госдуму после трёхмесячного отсутствия. Видео © Life.ru
«Надо начинать!» — заявил Миронов, обращаясь к присутствующим.
Депутат получил травму во время поездки в Алтайский край и временно изменил график предвыборной кампании. Life.ru сообщал, что Сергей Миронов продолжал участвовать в работе партии после случишегося. Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков отмечал, что политик оставался вовлечённым в партийную деятельность. В сентябре Миронов также опубликовал видеообращение к избирателям и сообщил об участии в голосовании дистанционно.