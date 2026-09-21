В «Справедливой России» рассказали о состоянии Миронова после травмы

Первый заместитель председателя «Справедливой России» Александр Бабаков заявил, что лидер партии Сергей Миронов после полученной в августе травмы продолжает участвовать в её работе. По его словам, состояние политика позволяет ему заниматься партийными вопросами.

«Состояние Сергея Михайловича более чем адекватное. Он активно участвует в жизни и организации работы нашей партии, что было продемонстрировано во время избирательной кампании», — сказал Бабаков на пресс-конференции 21 сентября.

Вице-спикер Госдумы добавил, что рассчитывает на возвращение Миронова к личным встречам в ближайшее время. Конкретных сроков он не назвал.

О травме Миронова стало известно 26 августа. Сам политик тогда сообщил, что получил её во время региональной поездки в Алтайский край и вынужден пройти лечение. Из-за этого он скорректировал график поездок и передал участие в части предвыборных мероприятий Бабакову и другим однопартийцам. Подробности травмы партия не раскрывала.

18 сентября Миронов впервые за время лечения опубликовал новое видеообращение, а также сообщил, что дистанционно проголосовал на выборах депутатов Госдумы IX созыва.