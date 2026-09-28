Путин поинтересовался самочувствием Миронова и передал ему привет

Президент России Владимир Путин поинтересовался самочувствием лидера «Справедливой России» Сергея Миронова во время встречи с руководителями парламентских партий в Кремле. Партию на мероприятии представлял её первый заместитель председателя Александр Бабаков.

«Сергей Михайлович-то как себя чувствует?» — спросил Путин после выступления Бабакова.

Представитель партии ответил, что в этот же день Миронов по видеосвязи провёл заседания президиума и фракции. На последнем политика избрали руководителем фракции. Бабаков сказал, что он передаёт большой привет.

«Привет ему тоже передавайте», — ответил Путин.

Лидер «Справедливой России» с конца августа проходил лечение. Тогда он сообщил, что получил «небольшую травму» и из-за этого скорректирует график региональных поездок. Позднее Миронов заявлял, что чувствует себя хорошо, однако некоторое время находился в больнице.