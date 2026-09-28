Миронов вновь возглавил фракцию «Справедливой России» в Госдуме
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Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов вновь возглавил фракцию партии в Государственной думе. Перед избранием он провёл консультации с первым заместителем председателя партии Александром Бабаковым и зампредом Русланом Татариновым.
«Они поддержали мою кандидатуру», — рассказал глава «Справедливой России».
Миронов также сообщил, что некоторое время будет проводить заседания фракции в формате видеоконференций. Из-за травмы он сегодня не смог приехать в Госдуму на встречу Путина с лидерами нового состава Госдумы. Первое заседание своей обновлённой фракции он также провёл по ВКС.
Ранее Life.ru рассказывал о состоянии Миронова после полученной во время поездки в Алтайский край травмы. Александр Бабаков отмечал, что лидер партии продолжает активно участвовать в её работе и рассчитывает вернуться к очным встречам.
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