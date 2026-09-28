Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 сентября, 10:11

Миронов вновь возглавил фракцию «Справедливой России» в Госдуме

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов вновь возглавил фракцию партии в Государственной думе. Перед избранием он провёл консультации с первым заместителем председателя партии Александром Бабаковым и зампредом Русланом Татариновым.

«Они поддержали мою кандидатуру», — рассказал глава «Справедливой России».

Миронов также сообщил, что некоторое время будет проводить заседания фракции в формате видеоконференций. Из-за травмы он сегодня не смог приехать в Госдуму на встречу Путина с лидерами нового состава Госдумы. Первое заседание своей обновлённой фракции он также провёл по ВКС.

Егор Ковальчук принёс присягу и вступил в должность губернатора Брянской области
Егор Ковальчук принёс присягу и вступил в должность губернатора Брянской области

Ранее Life.ru рассказывал о состоянии Миронова после полученной во время поездки в Алтайский край травмы. Александр Бабаков отмечал, что лидер партии продолжает активно участвовать в её работе и рассчитывает вернуться к очным встречам.

Больше новостей о работе парламента и российских политических партиях — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Госдума
  • Сергей Миронов
  • справедливаяроссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar