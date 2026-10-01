Украинские власти начали готовиться к будущему конфликту в Донбассе ещё во время президентства Виктора Ющенко в 2005-2010 годах. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на брифинге по итогам участия в 63-й сессии Совета ООН по правам человека.

По словам дипломата, ещё до 2014 года из ЛНР И ДНР были выведены практически все воинские части, а военные учебные заведения закрыты или расформированы.

«Ни в Луганске, ни в Донецке не осталось подразделений украинской армии, которые могли перейти на сторону местных жителей. То есть к войне в Донбассе готовились задолго до её начала», — заявил Мирошник.

В последние дни Мирошник неоднократно выступал с заявлениями об украинском конфликте на международных площадках. Ранее Life.ru рассказывал о его реакции на выступление главы МИД Украины Андрея Сибиги в ООН: российский дипломат обвинил Киев в искажении ситуации в Алёшках Херсонской области. Он утверждал, что под ударами оказываются гражданские объекты и гуманитарные маршруты; эти заявления отражают позицию российской стороны. На следующий день Мирошник предупредил о рисках вокруг атомных объектов и заявил, что последствия дальнейшей эскалации могут затронуть и поддерживающие Украину западные страны.