Мирошник: Предложения Европы по Украине похожи на ультиматумы

Европейские инициативы по урегулированию конфликта на Украине больше напоминают ультиматумы, чем предложения о мирных переговорах. Такое мнение в беседе с газетой «Известия» выразил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Если они формулировали какие-то заявления либо предложения, то это больше выглядело как ультиматум и в принципе не рассматривалось как какой-то механизм или как желание искать вариант именно мирного урегулирования», — заявил дипломат.

По оценке Мирошника, европейские государства придерживаются разных взглядов на украинский конфликт. Однако большинство стран, в том числе представители Северной Европы, сосредоточены на финансовой поддержке Киева. Дипломат считает, что подобная политика способствует продолжению боевых действий, а не поиску дипломатического решения.

На этом фоне Евросоюз пытается определить собственную роль в переговорах по Украине. Ранее Politico сообщало об обеспокоенности европейских государств недостаточным участием в обсуждении возможного мирного соглашения. В связи с этим Брюссель рассматривает возможность назначения отдельного представителя для контактов по украинскому вопросу.

По информации The Telegraph, среди потенциальных кандидатов называют премьер-министра Италии Джорджу Мелони, президента Финляндии Александера Стубба и главу Чехии Петра Павела. В число претендентов также входят руководители правительств Норвегии и Дании Йонас Гар Стёре и Метте Фредериксен.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о готовности обсуждать с европейскими странами вопросы общей безопасности. Президент России Владимир Путин 22 октября поддержал позицию США о необходимости учитывать интересы Москвы и Киева при формировании будущей архитектуры безопасности в Европе. Российский лидер также сообщил, что Москва продолжит следить за развитием ситуации.