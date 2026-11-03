Протесты в Петропавловской Борщаговке под Киевом стали выступлением родственников насильно мобилизованных. Так события у дома, где находились украинские военнослужащие, оценил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«То, что произошло вчера в Киеве, — это бунт родных и близких насильно мобилизованных», — сказал дипломат. По его мнению, похожие проблемы существуют и в других украинских воинских формированиях, однако в прифронтовых городах родственникам сложнее добиться доступа к военнослужащим.

Мирошник добавил, что бунт был всего лишь вопросом времени. Он также назвал пыточную в подвале дома системным явлением, которое существует на всей территории Украины. Дипломат обратил внимание, что как только стало известно обществености о незакнном удержании людей, так сразу засуетились в верхушке киевской власти.

Напомним, в подвале частного дома под Киевом насильно удерживались около 40 человек. Их избивали, пытали и устраивали издевательства. Командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко сообщил, что мужчин якобы вернули после самовольного оставления частей, назвал дом «временным пунктом дислокации» и подтвердил присутствие мобилизованных. Однако среди жертв украиснких боевиков оказался и подросток. На фоне массовых протестов Нацгвардия согласилась направить всех находившихся там мужчин в медучреждение для проверки здоровья. Мирошник связал сообщения из Петропавловской Борщаговки с существованием тайных мест заключения на Украине. В своём Telegram-канале дипломат также выдвинул обвинения в вымогательстве денег у родственников удерживаемых.