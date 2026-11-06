Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на Гран-при ISU в Китае
Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в китайском Шэньчжэне. За прокат наш дуэт получил 74,69 балла.
Второе место занимают представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава — 67,06 балла. Третьими идут Карина Акопова и Никита Рахманин из Армении с результатом 66,34 балла. Преимущество россиян над ближайшими соперниками составляет 7,63 балла.
Произвольные программы пары представят 7 ноября. Сам турнир завершится 8 ноября. В нём также участвуют российские одиночники Евгений Семененко, Владислав Дикиджи и Александра Игнатова (Трусова).
Мишина и Галлямов — чемпионы мира 2021 года и Европы 2022 года, трёхкратные чемпионы России. На Олимпиаде в Пекине они завоевали бронзу в личном и командном турнирах.
Ранее Мишина и Галлямов получили приглашение на этап Гран-при ISU в Финляндии, который пройдёт с 20 по 22 ноября. Выступление на двух этапах позволит паре претендовать на выход в финал серии.
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