Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в китайском Шэньчжэне. За прокат наш дуэт получил 74,69 балла.

Второе место занимают представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава — 67,06 балла. Третьими идут Карина Акопова и Никита Рахманин из Армении с результатом 66,34 балла. Преимущество россиян над ближайшими соперниками составляет 7,63 балла.

Произвольные программы пары представят 7 ноября. Сам турнир завершится 8 ноября. В нём также участвуют российские одиночники Евгений Семененко, Владислав Дикиджи и Александра Игнатова (Трусова).

Мишина и Галлямов — чемпионы мира 2021 года и Европы 2022 года, трёхкратные чемпионы России. На Олимпиаде в Пекине они завоевали бронзу в личном и командном турнирах.

Ранее Мишина и Галлямов получили приглашение на этап Гран-при ISU в Финляндии, который пройдёт с 20 по 22 ноября. Выступление на двух этапах позволит паре претендовать на выход в финал серии.