Мишу Маваши похоронили в Воронеже

Рэпера и общественника Мишу Маваши похоронили на Юго-Западном кладбище в Воронеже. Несмотря на планы провести церемонию в строгой секретности, проститься с ним пришли более 100 человек, сообщает SHOT.

На входе на территорию дежурила охрана, были установлены рамки металлодетекторов. Вокруг кладбища работали кинологи с собаками. Ранее сообщалось об угрозах близким артиста.

На Юго-Западном кладбище также похоронены басист группы «Сектор Газа» Сергей Тупикин, бывший футболист «Факела» Александр Минаев и поэт Алексей Прасолов.

О смерти Маваши стало известно утром 25 октября. Представитель музыканта сообщил в его официальном Telegram-канале, что тот скончался в ночь с 24 на 25 октября в результате несчастного случая. Всё, что известно о смерти рэпера — читайте здесь. Ранее сообщалось, что прощание с Маваши планируют провести в закрытом формате из-за опасения провокаций и угрозами в адрес жены музыканта.