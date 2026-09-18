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Регион
Опубликовано 18 сентября, 13:05

Мишустин дистанционно проголосовал на выборах в Госдуму

Мишустин во время голосования. Обложка © Max / Правительство. Главное

Мишустин во время голосования. Обложка © Max / Правительство. Главное

Премьер-министр России Михаил Мишустин воспользовался дистанционным электронным голосованием на выборах депутатов Госдумы. Свой выбор глава правительства сделал за компьютером в рабочем кабинете.

Мишустин обратил внимание, что в течение трёх дней россияне могут проголосовать как непосредственно на избирательных участках, так и дистанционно там, где доступна такая возможность. Сам премьер выбрал второй вариант.

«Главное — ответственно подойти к реализации вашего избирательного права и принять участие в голосовании», — сказал Мишустин.

По словам премьера, нужно тщательно выбрать тех, кто будет защищать интересы граждан.

Глава кабмина также призвал россиян не оставаться в стороне от выборов и самостоятельно определиться с наиболее удобным способом голосования — очным или электронным.

Выборы в Госдуму девятого созыва проходят с 18 по 20 сентября. Россиянам предстоит избрать 450 депутатов на пятилетний срок: половина мандатов распределяется по федеральным партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам.

За места в нижней палате парламента по федеральному округу борются десять партий. Помимо парламентских «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливой России», в кампании участвуют Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Коммунисты России», «Родина», Российская экологическая партия «Зелёные» и Партия прямой демократии.

Медведев проголосовал на выборах в Госдуму
Медведев проголосовал на выборах в Госдуму

Ранее Life.ru рассказывал, что российский лидер Владимир Путин также проголосовал онлайн, не покидая рабочего кабинета в Кремле. Кроме того, ДЭГ воспользовался мэр Москвы Сергей Собянин.

Главные заявления властей и события внутри страны — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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