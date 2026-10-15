Мишустин: Урожай в 2026 году будет не ниже прошлых лет

Урожай сельскохозяйственных культур в России в 2026 году будет не ниже показателей прошлых лет, а по отдельным видам продукции позволит обеспечить внутренний рынок даже с запасом. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Уборочная кампания завершена более чем на 90% посевных площадей. Видно уже, что урожай будет не ниже, чем в прошлые годы», — отметил глава кабмина.

По словам Мишустина, полученные результаты позволяют рассчитывать на полное удовлетворение потребностей страны в сельхозпродукции. Причём по некоторым категориям продовольствия объёмы производства превысят внутренний спрос.

Премьер подчеркнул, что российский агропромышленный комплекс демонстрирует устойчивость благодаря системной государственной поддержке. Важную роль в этом играют закупочные и товарные интервенции зерна, которые помогают регулировать ситуацию на рынке и поддерживать сельхозпроизводителей.

Примечательно, что Россия и в предыдущем году вырастила зерна значительно больше, чем потребила. Согласно данным Росстата, производство в 2025 году превысило внутренние потребности на 72,7%. Тогда отечественные аграрии собрали третий по величине урожай зерновых за всю историю страны.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству организовать закупки зерна у российских аграриев. Решение было принято после обращения с просьбой поддержать производителей, столкнувшихся с трудностями при реализации урожая. В частности, речь шла о приобретении государством части продукции для интервенционного фонда.